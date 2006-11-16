Какой праздник 16 ноября?
Анна Холодная
favorite_border312 праздник
Всемирный день рукоделия
favorite_border217 праздник
День московского бухгалтера
favorite_border212 праздник
Всероссийский день проектировщика
favorite_border180 праздник
Праздник суточного застолья
favorite_border164 праздник
Международный день терпимости
favorite_border161 праздник
Международный день борьбы с анорексией
favorite_border157 праздник
День нанизывания бисера
favorite_border117 праздник
День исландского языка
favorite_border74 праздник
День работников радио, телевидения и связи - Украина
favorite_border64 праздник
Что важного произошло 16 ноября?
В США запатентован пробковый спасательный круг
Произошло в 1841 году. 181 год назад.
Произошло в 1841 году. 181 год назад.
favorite_border129 событие
В Лондоне дал свой последний концерт Фредерик Шопен
Произошло в 1848 году. 174 года назад.
Произошло в 1848 году. 174 года назад.
favorite_border181 событие
В Москве состоялось открытие Высшего литературно-художественного института (ВЛХИ)
Произошло в 1921 году. 101 год назад.
Произошло в 1921 году. 101 год назад.
favorite_border216 событие
Установлены дипломатические отношения между СССР и США
Произошло в 1933 году. 89 лет назад.
Произошло в 1933 году. 89 лет назад.
favorite_border234 событие
Спорткомитет СССР начал официально популяризировать самбо (САМозащита Без Оружия) как вид спортивного единоборства
Произошло в 1938 году. 84 года назад.
Произошло в 1938 году. 84 года назад.
favorite_border110 событие
Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны
Произошло в 1941 году. 81 год назад.
Произошло в 1941 году. 81 год назад.
favorite_border227 событие
Учреждена Организация Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки и Культуры — ЮНЕСКО
Произошло в 1945 году. 77 лет назад.
Произошло в 1945 году. 77 лет назад.
favorite_border149 событие
В СССР запущен беспилотный космический корабль «Венера-3», который успешно приземлился на Венере
Произошло в 1965 году. 57 лет назад.
Произошло в 1965 году. 57 лет назад.
favorite_border68 событие
Астрономы зафиксировали самый сильный звездопад в истории
Произошло в 1966 году. 56 лет назад.
Произошло в 1966 году. 56 лет назад.
favorite_border163 событие
У кого именины 16 ноября?
Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Димитрия, Иосифа, Малгожаты, Михаила, Эдмунда, Яздундокты
favorite_border189 именины
У кого день рождения 16 ноября?
Тиберий римский император (14-37) Тиберий ...
favorite_border38 день рождения
Александр Меншиков российский государственный и военный...
Родился в 1673 году.
Родился в 1673 году.
favorite_border14 день рождения
Александр Колчак российский политический деятель, адмирал...
Родился в 1874 году.
Родился в 1874 году.
favorite_border145 день рождения
Лев Николаев советский и российский телеведущий,...
Родился в 1937 году. Возраст: 85 лет. Юбилей.
Родился в 1937 году. Возраст: 85 лет. Юбилей.
favorite_border108 день рождения
Владимир Кондра советский волейболист, олимпийский чемпион,...
Родился в 1950 году. Возраст: 72 года.
Родился в 1950 году. Возраст: 72 года.
favorite_border142 день рождения
Александр Малинин советский и российский эстрадный певец,...
Родился в 1958 году. Возраст: 64 года.
Родился в 1958 году. Возраст: 64 года.
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Дайана Кролл канадская джазовая певица и пианистка...
Родилась в 1964 году. Возраст: 58 лет.
Родилась в 1964 году. Возраст: 58 лет.
favorite_border14 день рождения
Александр Попов советский и российский пловец, четырехкратный...
Родился в 1971 году. Возраст: 51 год.
Родился в 1971 году. Возраст: 51 год.
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