16 ноября 2022

Какой праздник 16 ноября?

Анна Холодная
Анна Холодная
312  праздник
Всемирный день рукоделия
Всемирный день рукоделия
217  праздник
День московского бухгалтера
День московского бухгалтера
212  праздник
Всероссийский день проектировщика
Всероссийский день проектировщика
180  праздник
Праздник суточного застолья
Праздник суточного застолья
164  праздник
Международный день терпимости
Международный день терпимости
161  праздник
Международный день борьбы с анорексией
Международный день борьбы с анорексией
157  праздник
День нанизывания бисера
День нанизывания бисера
117  праздник
День исландского языка
День исландского языка
74  праздник
День работников радио, телевидения и связи - Украина
День работников радио, телевидения и связи - Украина
64  праздник

Что важного произошло 16 ноября?

В США запатентован пробковый спасательный круг
Произошло в 1841 году.   181 год назад.
129 событие
В Лондоне дал свой последний концерт Фредерик Шопен
В Лондоне дал свой последний концерт Фредерик Шопен
Произошло в 1848 году.   174 года назад.
181 событие
В Москве состоялось открытие Высшего литературно-художественного института (ВЛХИ)
В Москве состоялось открытие Высшего литературно-художественного института (ВЛХИ)
Произошло в 1921 году.   101 год назад.
216 событие
Установлены дипломатические отношения между СССР и США
Установлены дипломатические отношения между СССР и США
Произошло в 1933 году.   89 лет назад.
234 событие
Спорткомитет СССР начал официально популяризировать самбо (САМозащита Без Оружия) как вид спортивного единоборства
Произошло в 1938 году.   84 года назад.
110 событие
Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны
Подвиг героев-панфиловцев в годы Великой Отечественной войны
Произошло в 1941 году.   81 год назад.
227 событие
Учреждена Организация Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки и Культуры — ЮНЕСКО
Учреждена Организация Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки и Культуры — ЮНЕСКО
Произошло в 1945 году.   77 лет назад.
149 событие
В СССР запущен беспилотный космический корабль «Венера-3», который успешно приземлился на Венере
В СССР запущен беспилотный космический корабль «Венера-3», который успешно приземлился на Венере
Произошло в 1965 году.   57 лет назад.
68 событие
Астрономы зафиксировали самый сильный звездопад в истории
Произошло в 1966 году.   56 лет назад.
163 событие

У кого именины 16 ноября?

Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Димитрия, Иосифа, Малгожаты, Михаила, Эдмунда, Яздундокты
189  именины

У кого день рождения 16 ноября?

Тиберий
Тиберий римский император (14-37) Тиберий ...
38  день рождения
Александр Меншиков
Александр Меншиков российский государственный и военный...
Родился в 1673 году.
14  день рождения
Александр Колчак
Александр Колчак российский политический деятель, адмирал...
Родился в 1874 году.
145  день рождения
Лев Николаев
Лев Николаев советский и российский телеведущий,...
Родился в 1937 году.   Возраст: 85 лет.    Юбилей.
108  день рождения
Владимир Кондра
Владимир Кондра советский волейболист, олимпийский чемпион,...
Родился в 1950 году.   Возраст: 72 года.
142  день рождения
Александр Малинин
Александр Малинин советский и российский эстрадный певец,...
Родился в 1958 году.   Возраст: 64 года.
58  день рождения
Дайана Кролл
Дайана Кролл канадская джазовая певица и пианистка...
Родилась в 1964 году.   Возраст: 58 лет.
14  день рождения
Александр Попов
Александр Попов советский и российский пловец, четырехкратный...
Родился в 1971 году.   Возраст: 51 год.
199  день рождения

Кто умер 16 ноября?

Винцас Кудирка
Винцас Кудирка литовский композитор, прозаик, критик,...
Умер в 1899 году.
день памяти
Кларк Гейбл
Кларк Гейбл американский актер, кинозвезда и секс-символ...
Умер в 1960 году.
день памяти
Эди Седжвик
Эди Седжвик американская актриса, фотомодель Эди...
Умерла в 1971 году.
день памяти
Вера Каралли
Вера Каралли русская балерина, актриса кино и балетный...
Умерла в 1972 году.
день памяти
Павел Александров
Павел Александров советский математик, академик Павел...
Умер в 1982 году.
день памяти
Юрий Левада
Юрий Левада российский социолог и политолог Юрий...
Умер в 2006 году.
день памяти